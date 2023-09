Infortunio sul lavoro alla cartiera ex Burgo di Verzuolo: il processo alle battute finali

Si avvia verso la conclusione il procedimento instaurato di fronte al Tribunale di Cuneo per far luce sulla dinamica di un infortunio sul lavoro che avvenne alla ex Burgo di Verzuolo nel maggio del 2020, quando un operaio della cartiera rimase ferito a un piede. Chiamato a rispondere delle lesioni riportate dall’uomo è R. M., allora direttore dello stabilimento.

Stando alla ricostruzione effettuata dai funzionari dello Spresal, il servizio di prevenzione infortuni dell’Asl, l’operaio, addetto alla lavorazione del cartone dovette intervenire manualmente per liberare un rotolo rimasto bloccato sul nastro rifilatore spingendolo verso un altro nastro, che lo avrebbe poi condotto in magazzino. Per farlo l’addetto salì su una sorta di tavola girevole. Quando la fotocellula del macchinario rilevò la presenza del rotolo, la ribobinatrice si rimise in moto e l’uomo rimase incastrato sulla piattaforma ferendosi a un piede. L’infortunio lo costrinse a rimanere a casa per alcuni mesi, fino al settembre di quell’anno.

In quel periodo, come spiegato dal lavoratore, già risarcito, l’azienda era passata dalla produzione della carta grafica al cartone derivato e ai riciclati: “Lavoravo alla macchina che selezionava i rotoli imperfetti per aggiustarli con il segarotoli e poi inviarli al magazzino. Eravamo all’inizio della lavorazione del cartone e la macchina si bloccava spesso per via della diversa compattezza dei rotoli di cartone rispetto a quelli di carta, che faticavano a rotolare. A volte il rotolo restava bloccato e si doveva entrare per forzarlo verso l’espulsore”.

Stando a quanto riferito, per raggiungere la ‘tavola girevole’, il cui compito era quello di ruotare il rotolo una volta preso e spostarlo sul nastro successivo, si sarebbe dovuti entrare fisicamente sulla piattaforma attraverso una porta di sicurezza che però non sarebbe stata chiusa a chiave: “Non era specificato chi potesse entrare – ha proseguito la persona offesa -. Capitava molto spesso che entrassimo a forzare il rotolo. La rotonda che mi ha causato il danno era conformata in modo da abbassarsi. Riceveva il rotolo, girava, si alzava e l’ammortizzatore diventava l’espulsore. Con il piede sinistro sono caduto sulla rotatoria e il piede destro vi è rimasto incastrato”.

In aula sono stati chiamati a deporre anche i testimoni della difesa, un manutentore elettronico e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Come riferito dal primo, al suo arrivo sul luogo dell’incidente la macchina sarebbe risultata essere stata impostata sulla modalità automatica e non manuale: “Che io sappia - ha concluso – nessuno passa quando il macchinario è in funzione”.

Secondo il responsabile del servizio di protezione e prevenzione il macchinario non avrebbe avuto alcun problema, tanto da ripartire correttamente il giorno dopo l’incidente.

La discussione del procedimento è fissata per il prossimo 5 febbraio.