Dronero piange Iolanda Brunetti, storica venditrice ambulante

Sono in tanti a Dronero a ricordare con grande affetto la signora Iolanda Brunetti, storica venditrice ambulante, mancata all'età di 80 anni.



Ha trascorso la sua vita lavorativa in giro per i mercati della zona, proponendo una vasta scelta di prodotti per l’agricoltura e per l'abbigliamento da lavoro. Un mestiere non facile, a cui si dedicava con molta attenzione e dedizione, insieme al marito.



A Dronero il banco della coppia in piazza tutti i lunedì mattina, ma anche a Caraglio e a Busca durante la settimana.



Iolanda era una donna garbata e molto generosa, con uno splendido sorriso. Tenace e solare è stata per la sua famiglia presenza costante ed amorevole esempio.



Resterà nel cuore dei figli Gianni con Simona, Paola con Patrick e Matteo, delle sorelle, del fratello e dei parenti tutti.



Domani sera, venerdì 29 settembre, alle ore 20 verrà recitato il rosario nella Parrocchia di Dronero. Qui, sabato 30 settembre, alle ore 14.30 verrà celebrato il funerale.