Addio ad Andrea Gastaldi, pastore e galantuomo di altri tempi

Un uomo gentile, che ha dedicato tutta la sua vita al rispetto per la natura e ai suoi animali. Così viene ricordato in queste ore di lutto Andrea Gastaldi, classe 1937, storico pastore del vallone del Marguareis che è scomparso lo scorso martedì 26 settembre, mentre si trovava a Beinette, nelle campagne di via Rifreddo, dove amava passeggiare e ancora portava le sue pecore e il suo cane.

"Un galantuomo di altri tempi - lo ricorda con stima Mauro Fissore responsabile del settore Vigilanza delle Aree Protette Alpi Marittime - "viveva per i suoi animali. Nella zona del Marguareis lo conoscevano tutti. Produceva formaggi in alpeggio, in particolare la ricotta, con l'aiuto del fratello Antonio, scomparso qualche anno fa.

Era amichevole con tutti, rispettoso della natura, degli animali, era una presenza costante, fino a quando l'età non gli ha più consentito di salire in alpeggio; ma ha continuato a prendersi cura del suo gregge di pecore, circa una quarantina, rimanendo a Beinette.

Ricordo che quando lo incontravi segnalava sempre se c'erano state frane, cadute di massi o se erano nati i piccoli dei camosci, o dove trovare le nidificazioni di gallo forcello. Conosceva la valle Pesio pietra per pietra, sentiero per sentiero. Affabile con i turisti e amico prezioso per noi dell'Ente parco. Un galantuomo, un pastore, rappresentante di un mondo che purtroppo non esiste più e andrebbe tutelato e preservato".