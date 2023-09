Arte e Musica: Leonardo e Debussy nella conferenza concerto a Revello

Domenica 1 ottobre, dalle 16, Revello ospita una giornata eclettica e coinvolgente presso il Palazzo del Comune, tra la Sala del Consiglio e la Cappella Marchionale, tra Arte e Musica. E’ l’avvio del programma della’ l’avvio del programma della rassegna “4 + 3: in Cammino tra le Arti Liberali”, organizzata dall’Accademia Filarmonica di Saluzzo.

Si inizia con una conferenza su Leonardo da Vinci: il Genio Universale tra Scienza, Pittura e Arti Liberali. Conferenza condotta dall’artista saluzzese, Franco Giletta, grande esperto di Leonardo che guiderà alla scoperta del suo mondo poliedrico, esplorando la connessione tra scienza, pittura e Arti Liberali.

“La conferenza offre un’opportunità unica per comprendere la profonda relazione tra queste discipline e il loro impatto sulla cultura umana. Franco Giletta, celebre per le sue opere esposte in tutto il mondo, arricchirà questo appuntamento con la sua conoscenza e passione per l’arte e la cultura".

Pausa dolce: con coffee break con pasticceria Del Viale

Concerto “Images”di Claude Debussy

La giornata si concluderà con un concerto interpretato da Sandro Zanchi al pianoforte, che eseguirà “Images” di Claude Debussy, un maestro dell’impressionismo musicale. Una performance che trasporterà il pubblico in un viaggio attraverso immagini evocate dalla musica, catturando emozioni e sensazioni attraverso note e melodie.

"Siamo entusiasti di riprendere la rassegna “4 + 3: In Cammino tra le Arti Liberali con questa affascinante giornata ” commenta Ivano Scavino presidente dell’Accademia Filarmonica. Questo è solo l’inizio di un percorso che ci porterà a esplorare altre sfaccettature delle Arti Liberali, dalla matematica all’ astronomia, dalla filosofia alla musica, per immergersi in queste discipline e nella bellezza calata nell'affascinante ambientazione revellese".