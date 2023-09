Piozzo si tinge di arancione per i trent'anni della Fiera della Zucca [FOTO]

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla Fiera della Zucca di Piozzo che quest'anno festeggia il traguardo delle trenta edizioni.

Tanti i sindaci dei comuni limitrofi presenti oggi, venerdì 29 settembre, al taglio del nastro della kermesse, cui ha partecipato anche la "bela trifulera" originaria di Piozzo, insieme ai rappresentanti della Provincia e della Regione.

"Un momento speciale - ha detto il sindaco Antonio Acconciaioco - per festeggiare i nostri agricoltori, la nostra splendida Pro loco tutti i volontari che lavorano per la buona riuscita di questo evento, i nostri artisti e imprenditori che rendono Piozzo famosa nel mondo e i giovani del nostro paese che hanno saputo operare per il bene della comunità".

L'inaugurazione è stata occasione per consegnare la Zucca d'Oro a Fondazione CRC per la vicinanza al territorio e al comune: in collegamento è intervenuto il presidente Ezio Raviola, mentre in presenza a rappresentare l'ente c'era il consigliere Mirco Spinardi e Gianmarco Genta figlio dell'ex presidente Giandomenico Genta.

Un riconoscimento speciale è poi stato consegnato dall'amministrazione all'artista delle chiavi, noto in tutta la Granda e non solo, Franco Sebastiano Alessandria, che anni fa aveva realizzato la scultura a forma di zucca che si può ammirare di fronte al municipio.

Ha preso così avvio il lungo week end dedicato alla zucca, da oggi fino a domenica 1° ottobre non mancheranno i classici appuntamenti e prodotti che caratterizzano da sempre la manifestazione: più di 600 le varietà di zucca selezionate e raccolte che si potranno ammirare in una mostra tecnico-scientifica unica nel suo genere in Italia, allestita nel belvedere dell’Albarosa, curata da alcuni esperti e che potrà essere visitata gratuitamente.

Presente anche quest’anno la “Zucca Piozzo®”, prelibato prodotto culinario made in Piozzo brevettato ormai otto anni fa, da utilizzarsi prevalentemente per la preparazione del risotto.

Tutte le zucche sono coltivate a Piozzo ma i semi provengono da ogni angolo del mondo, si potranno ammirare su carri agricoli e si potranno acquistare nelle centinaia di stand allestiti anche con prodotti derivati della zucca, sia alimentari che non.

Presenti anche le zucche giganti 'allevate' da Andrea Bertone, tra queste una delle più grandi pesa 150 chili.

IL PROGRAMMA

venerdì 29 settembre