A Savigliano il congresso "La Piemontese fa sport"

Sabato 30 settembre, alle ore 10, in piazza del Popolo a Savigliano, Confagricoltura Cuneo organizza il convegno “La Piemontese fa sport” all’interno della prima edizione di “MEATING: di cotte e di crude”.

Con il contributo di Maurizio Damilano, ex marciatore italiano, campione olimpico e mondiale, e di Marysol Iannuzzi, biologa nutrizionista, l’incontro metterà in luce l’apporto nutrizionale della carne bovina Piemontese in relazione all’attività fisica e, in particolare, a quelle discipline sportive di resistenza che necessitano di uno sforzo prolungato.

L’appuntamento fa parte del ricco calendario di eventi che da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre animeranno la nuova manifestazione organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano e di cui Confagricoltura Cuneo è main sponsor. L’incontro è ad ingresso libero.

Per maggiori informazioni: 0171/692143 (interno 7) – eventi@confagricuneo.it. Al termine seguirà la presentazione della piattaforma digitale per la valorizzazione della carne Piemontese a cura di MIAC - Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo.