Il sindaco di Ceva a Palazzo Lascaris: "Un utile momento di confronto per tutto il territorio"

“Ringrazio il vice presidente del Consiglio regionale Franco Graglia per averci ricevuto, con l’assessore regionale Marco Gabusi per discutere di lavori futuri nella nostra città” . Il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone - insieme al consigliere Andrea Ferro, nonché il capo squadra AIB Paolo Ferrero con Sandro Turco, direttore lavori delle squadre forestali della zona di Ceva - si è recato a Palazzo Lascaris per un confronto utile al fine di operare al meglio sul territorio e per il territorio.

“È stato un confronto utile - conclude il sindaco di Ceva Bezzone - e noi abbiamo anche avanzato la richiesta di poter avere più attrezzature e risorse umane per il settore forestale che va accudito e tutelato per il grande patrimonio che rappresenta”.