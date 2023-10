Comune, Carabinieri e Commercianti in campo per il “Triangolare del cuore”

Savigliano scende nuovamente in campo... per una buona causa. Giovedì 5 ottobre – dalle 20, allo stadio “O. Morino” – torna il Triangolare del Cuore, serata che anche nella sua seconda edizione unirà sport e solidarietà.

Organizzata dal Comune di Savigliano, l'iniziativa vedrà sfidarsi tre squadre, in altrettante partite da 30 minuti ciascuna: Comune, Carabinieri e Commercianti.

L'ingresso sarà ad offerta libera, e tutto il ricavato sarà devoluto a “La cura nello sguardo”, associazione di volontariato che si occupa di cure palliative.

Ogni offerente riceverà un ticket per partecipare all'estrazione a sorte che si terrà insieme all'asta benefica di alcune maglie di calciatori, in programma alla fine del triangolare.

Madrina della serata, come nell'edizione dello scorso anno, sarà Ilenia Arnolfo, giornalista di “La Presse” e volto di “Torino Channel”.

"Anche quest'anno tre diverse realtà saviglianesi si mettono in gioco per uno scopo nobile – afferma l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Scopo del Triangolare del cuore è proprio questo: far sì che categorie che nella vita di tutti i giorni svolgono ruoli differenti si sfidino e si divertano per far divertire e fare del bene. Ringraziamo Ascom e Carabinieri per la disponibilità e la Saviglianese per la fornitura delle maglie e il campo da gioco".