Successo per la 'Giornata del Sì ad Aido' nell'area del gruppo di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po [FOTO]

Grande successo pare la ‘Giornata del Sì ad Aido’ organizzata dal gruppo di volontari iscritti all’associazione di organi, tessuti e cellule, di Bagnolo Piemonte, Barge e valle Po.

Il presidente Bruno Vottero, a nome di tutto il sodalizio, ringrazia le tante persone che si sono avvicinate ai banchetti informativi allestiti, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre a Bagnolo Piemonte e nelle sue frazioni di Villar e Villaretto oltre che nei comuni di Barge, Envie, Revello, Sanfront e Paesana per aderire con un ‘sì’ alla donazione organi e per aiutare economicamente il gruppo.

L’occasione è stata anche quella di celebrare il ruolo importante che Aido ha svolto per 50 anni a livello nazionale e per 30 a livello locale con il Gruppo di Bagnolo Piemonte, Barge, Valle Po.

“Nelle otto postazioni, in cui erano distribuiti 20 volontari, - spiega il presidente Bruno Vottero - abbiamo potuto incontrare molte persone, tra queste, alcune erano interessate ad iscriversi all'Aido diventando dei potenziali donatori. Altre hanno chiesto informazioni ed altre ancora hanno ritirato una pianta di anthurium che conserveranno senza particolari difficoltà per lungo tempo.

Aiutati anche dal bel tempo, abbiamo potuto dare informazione sul perché è importante fare, ognuno di noi, una scelta consapevole in vita e non demandare ai nostri familiari una decisione che dovranno eventualmente fare in un momento particolarmente difficile.

Quindi non esitate a contattarci se avete ancora dubbi; poi le possibilità di dire il proprio ‘sì’, convinto e personale, ne verrà di conseguenza con diverse opportunità: tramite iscrizione cartacea all'Aido, compilando un modulo; oppure per chi ha maggiore dimestichezza col computer o cellulare, tramite l'app ‘digitalaido’ o direttamete sul sito www.aido.it.

Vi è inoltre la possibilità, - conclude Vottero - di dare la propria adesione alla donazione, ancora quando si rinnova la carta d'identità, rispondendo con un ‘sì’ alla domanda che verrà fatta dall'addetto dell’anagrafe, e infine rivolgendosi anche agli sportelli delle Asl Cn1 o Asl Cn2”.

Il presidente Bruno Vottero e tutti i volontari del gruppo Aido di Bagnolo Piemonte, Barge e valle Po nell’esprimere gratitudine per l'entusiasmante risposta delle persone, sottolineano l'importanza di fare una scelta consapevole in vita riguardo alla donazione di organi. Invitano quindi a contattare l'Aido per aderire a questa causa in varie modalità, rendendo l'iscrizione più accessibile a tutti.

Con diverse opportunità a disposizione, ognuno può contribuire a migliorare la vita degli altri attraverso la generosità della donazione di organi.

Chi desidera contattare direttamente il gruppo può scrivere una e-mail a: bagnolopiemonte@aido.it oppure telefonare al numero: 366-3710996 , sito aido.it