Saluzzo, per la Giornata Mondiale della salute mentale c'è il Festival del Rumore

Nell’ambito delle iniziative programmate per la “Giornata Mondiale della salute mentale”, dedicata alla sensibilizzazione nei confronti del disagio psichico, con lo scopo di promuovere la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale, Saluzzo sarà protagonista di un’importante manifestazione.

Inserita tra le iniziative organizzate nei comuni di Fossano, Saluzzo e Savigliano nel mese di ottobre, in quello che è stato denominato “Festival del rumore” con cui si vuole autenticamente fare rumore sulle tematiche della prevenzione e della salute mentale, il Comune di Saluzzo, ente patrocinante la manifestazione, ospiterà una giornata di sport amatoriale incentrata sulla pallavolo.

Questa scelta sportiva tematica è legata alla presenza del Centro Diurno “Punto a capo” di Saluzzo dell’ASL CN 1 - che da anni ha inserito la pallavolo come attività terapeutica formando una squadra: “I sensa doit” che partecipa all’attività regionale dell’UISP – Sport per tutti, che quest’anno ha vissuto nel mese di giugno, a Rimini, un importante evento a livello nazionale.

Ecco quindi lo spunto e l’idea, subito supportati dal Volley Saluzzo che da sempre sostiene ed affianca in modo determinante questa attività sportiva, dalla Equipe “Progetto Giovani”, dalla ODV “La Voce di Elisa” di Savigliano e naturalmente dal Comitato UISP Regionale, oltrechè dagli sponsor locali Sedamyl ed Eviso.

Il torneo si svolgerà in Piazza Cavour sotto l’Ala di ferro nella Giornata di domenica 8 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 16,00, con ingresso libero nella speranza che un numeroso pubblico partecipi agli incontri che si svolgeranno nell’arco della giornata. Le squadre partecipanti saranno una decina, espressione di altri servizi di salute mentale regionali, di realtà scolastiche ed amatoriali locali che si affronteranno scendendo in campo con un unico obiettivo: fare sport costruendo relazioni e superando possibili barriere.

Sarà un modo coinvolgente e salutare per vivere una giornata di sport amatoriale, che punta a sensibilizzare i saluzzesi e quanti altri vorranno unirsi a questo evento, concepito per porre l’attenzione su una problematica sempre più attuale ed inquietante che sta interessando anche considerevolmente il mondo dei giovani.

Ed in proposito è da segnalare una iniziativa parallela, sempre prevista nel mese di ottobre, rivolta in modo specifico ai giovani e consistente in due incontri che si terranno nei locali cittadini dello “Spazio Giovani” in cui si parlerà di “Ansia da prestazione … questa conosciuta”, anch’essa parte del progetto portato avanti dai gruppi di lavoro “Progetto Giovani ASL CN 1 del CSM di Saluzzo” e dagli operatori di “Prevenzione diffusa”, rivolto ai ragazzi delle scuole superiori del territorio.