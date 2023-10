Università della terza età a Rodello: "Come non smettere mai di imparare"

L’università della terza età nasce per rendere accessibile a tutti la possibilità di imparare e per preservare la cultura italiana e favorire la sua divulgazione. L'età non deve essere considerata un limite per smettere di studiare e imparare. È tenendo presente questo spirito che sono nate le università della terza età come quella di Rodello che quest’anno è giunta al suo nono anno accademico.

L’uni-tre è gestita dall’Associazione Arci Bra Uni-tre e dall’Amministrazione comunale di Rodello ed è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non viene richiesto alcun titolo di studio per frequentarla.

Il corso prevede un incontro la settimana il mercoledì dalle 15 alle 17 con un programma di lezioni ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura. Dalle lingue alla cucina, dalla storia all’informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma anche per i curiosi di ogni età desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, l’offerta formativa è davvero sconfinata e i docenti, tutti volontari, sono molto affabili e qualificati: professori, insegnanti o professionisti.

Partecipare all’Uni-Tre è un invito a ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività secondo i propri interessi e attitudini. Le lezioni si svolgono presso i locali della Biblioteca Comunale di Rodello (piano terra del Municipio di Rodello -piazza Comunale n. 6)

Inaugurazione nuovo anno accademico: mercoledì 25 ottobre ore 15



Per informazioni e iscrizioni:

Municipio di Rodello: 0173/617107

Arci Bra Unitre 0172/245901 info@arcibra.it – www.arcibra.it