Ottima partecipazione alla prima serata del corso di autodifesa promosso dalla Consulta Femminile di Mondovì

Buona la prima per il programma di lezioni di difesa personale promosso dalla Consulta Comunale Femminile di Mondovì.

L'iniziativa, gratuita e aperta a tutte le donne del Monregalese, ha preso avvio ieri sera, lunedì 2 ottobre, presso il Fazzari Workout, in via del Viadotto, con Massimo Fazzari, ex atleta professionista kickboxing, che ha conquistato 10 titoli nazionali, 3 internazionali, oro Wako World Cup 2014, oltre ad essere laureato in Scienze Motorie ed essere maestro federale CONI, Kickboxing cintura nera 4º Grado.

Grande entusiasmo da parte della partecipanti, tra le quali oltre alle rappresentanti della consulta vi era anche l'assessore alle pari opportunità Francesca Bertazzoli che, congiuntamente alla presidente della Consulta Marzia Arena aveva così commentato l'iniziativa: "La cronaca quotidiana dimostra la precarietà della sicurezza femminile, minata da violenze domestiche ed esogene. Da qui, dunque, la necessità di accrescere nell’opinione pubblica, e nelle donne in particolare, una maggior consapevolezza dei rischi affinché non vengano sottovalutati comportamenti ambigui e violenti. Il corso gratuito di autodifesa nasce, quindi, come straordinaria opportunità di crescita personale, volta a fornire alle singole partecipanti gli strumenti più adatti per reagire e difendersi in caso di pericolo. Un importante momento formativo che, come Amministrazione e come Consulta, siamo orgogliosi di promuovere, consapevoli del ruolo di controllo e di vigilanza che spetta agli enti e alle autorità competenti e dell’assoluto dovere collettivo di diffondere una cultura del rispetto e dell’inclusione. Questa iniziativa è resa possibile grazie alla generosa collaborazione delle palestre Aiki-Shuren-Dojo, Evolution Gym e Fazzari Workout che mettono a disposizione spazi adeguati e istruttori altamente qualificati".

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lunedì 9 ottobre dalle 20.30 alle 21.30 si inizierà presso il Fazzari Workout, via del Viadotto 15.

Lunedì 16 ottobre dalle 20.30 alle 21.30 e lunedì 23 ottobre dalle 20.30 alle 21.30 il corso proseguirà alla Evolution Gym in Via Asti, 14 con Antonio Villani, istruttore di difesa personale, maestro di arti marziali e IV dan di Ju Jitsu.

Giovedì 2 novembre dalle 20.30 alle 21.30 e giovedì 9 novembre dalle 20.30 alle 21.30 il corso si concluderà all’Aiki-Shuren-Dojo, palestra di Aikido monregalese di via San Bernardo 28. Sarà Alberto Boglio, Cintura nera 7' Dan AIKIDO, Responsabile Tecnico Nazionale Csen a terminare questi incontri sulla difesa personale.

Il corso è soggetto a prenotazione in quanto i posti sono limitati. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è attivo il numero 329.531.90.88, sia telefonicamente che via WhatsApp