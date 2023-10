Vicoforte, al via la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Sabato 30 settembre il sindaco di Vicoforte Gian Pietro Gasco e gli assessori Daniela Tarò (istruzione e servizi scolastici) e Barbara Nano (politiche giovanili) hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria per dare il via alle diverse attività ed alle tappe elettorali che porteranno alla elezione del nuovo Sindaco dei Ragazzi ed alla costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Saranno chiamati alle urne gli alunni della scuola secondaria e delle quarte e quinte classi della scuola primaria.

"È stato entusiasmante - commenta l'assessore Daniela Tarò - poter incontrare gli alunni per dare il via ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Abbiamo dialogato con loro riprendendo il significato del Consiglio quale organismo di partecipazione, con lo scopo di educarli ad essere cittadini protagonisti della propria città. Lo abbiamo immaginato insieme come un’occasione d’incontro per esprimere le proprie opinioni, confrontarsi sulle proprie idee e discutere liberamente nel rispetto delle regole. Sarà il luogo dove la loro creatività e passione si trasformeranno in azioni concrete per migliorare la nostra comunità. Li abbiamo incoraggiati a cogliere questo momento per esprimersi e lavorare insieme, contribuendo a rendere la nostra Vicoforte ancora migliore. È stata una soddisfazione raccogliere il loro entusiasmo. Ringrazio tutti i docenti per la collaborazione e auguro davvero a tutti i ragazzi di vivere un'esperienza ricca di apprendimento e crescita personale. I rappresentanti eletti saranno la voce della gioventù vicese."

L’Amministrazione comunale, per il tramite delle rispettive “giunte”, sarà interlocutore e ricettore delle istanze del CCR i cui rappresentanti saranno chiamati a partecipare a ricorrenze ed eventi pubblici.

"Ritengo di fondamentale importanza avvicinare i bambini e i ragazzi alle istituzioni. - spiega l'assessore Barbara Nano - "Il CCR permette di educare ad una cittadinanza attiva e consapevole e di far maturare un senso di appartenenza al proprio territorio. L'obiettivo è quello di portare la voce dei giovani Vicesi nell'aula consiliare comunale offrendogli la possibilità di fornire suggerimenti o fare richieste che rispecchino il loro punto di vista. Sabato mattina i ragazzi mi hanno sorpreso positivamente: hanno dimostrato di prendere seriamente ma anche con entusiasmo l'invito a partecipare al CCR. Hanno posto molto domande pertinenti e osservazioni puntuali. Sono sicura che svolgeranno un ottimo lavoro. Grazie ancora alle insegnanti che si sono rese disponibili ad affiancare e aiutare i loro alunni in questo importante progetto."

Con il coordinamento degli insegnanti, la presentazione delle candidature e la costituzione delle liste (con candidato sindaco, programma elettorale e logo) saranno definite nei prossimi giorni, in tempo utile per avviare la “campagna elettorale” e giungere all’apertura delle urne, allo spoglio ed all’insediamento del CCR entro la fine del mese di ottobre.

Il metodo di elezione ed il meccanismo di funzionamento del Consiglio sono del tutto analoghi a quelli del Consiglio Comunale “dei grandi”.