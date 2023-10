Pian Munè di Paesana: “giro polenta” tutti i giorni a pranzo in settimana

Autunno colorato per il Rifugio di Pian Munè che ha una nuova proposta per chi riesce a prendersi il tempo di una “fuga” in montagna nei giorni più tranquilli.

Dal lunedì al venerdì al Rifugio si gusta il “giro polenta” a 15 euro.

La polenta macinata a pietra con tutti i suoi contorni: salsiccia al sugo, stracotto al vino rosso,

fonduta alla toma, polenta concia, bagna caöda e contorni di stagione.

Non mancano comunque le solite scelte di piatti diverse dalla polenta, per chi li desidera.

Il Rifugio è aperto tutti i giorni a pranzo, a cena il venerdì, il sabato e la domenica.

Tutte le info e le prenotazioni al numero 3286925406 (anche via messaggio whatsapp).