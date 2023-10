Sabato a Busca si inaugura "L’altra metà: la donna nell’arte"

Sabato 7 ottobre nella galleria Casa Francotto di Busca sarà inaugurata la grande mostra “L’altra metà, le donne nell’arte” (apertura al pubblico domenica 8 ottobre). La nuova importante iniziativa culturale voluta dalla Città di Busca è stata presentata oggi pomeriggio nella sede dell’Atl di Cuneo. La rassegna è curata da Cinzia Tesio e Rino Tacchella.



“Con questo nuovo grande evento – dice il sindaco Marco Gallo - Casa Francotto compie un ulteriore salto di qualità e la Città di Busca prosegue il cammino, incominciato nel 2021 con la personale di Filippo De Pisis e continuato con ‘Da Kandinsky ai contemporanei’ e ‘Joan Miró Genius loci’, per inserirsi a pieno titolo nelle agende degli eventi artistici più importanti”.



L’esposizione ha l’obiettivo ambizioso di celebrare le artiste che a partire dal Seicento sono riuscite a inserirsi per le loro innate attitudini e capacità tra gli artisti più importanti dei loro periodi. Le donne nell’arte, nell’immaginario comune, sono o muse ispiratrici o soggetti immortalati nelle opere, essendo stato, questo mondo, quasi esclusivamente un universo maschile. Per loro non è stato mai facile ricoprire lo spazio che meritavano. Ma alcune ci sono riuscite, con tempo, grande fatica e a volte con colpevole ritardo. Per loro è stato pensato ed a lrodo è dedicato questo evento.



La rassegna racconta l’arte al femminile partendo dal secondo Seicento e presenta opere di artiste nate nell’Ottocento e nel Novecento, fino a giungere a Marina Abramovic.



Fino al XVI secolo il contributo femminile era circoscritto all’illustrazione di libri, al ricamo o alla miniatura su rame o su avorio utilizzate in oreficeria. Bisogna giungere ai secoli XVI e XVII, all’arte rinascimentale, per avere un primo e limitato riconoscimento a figure femminili che riescono a irrompere e a farsi largo in un ambiente fino ad allora dominato da soli uomini.



Saranno esposte oltre cento opere: la scuola di Artemisia Gentileschi, Lavinia Fontana, Orsola Maddalena Caccia, Evangelina Alciati, Lalla Romano, Alexandra Exter, Benedetta Cappa Marinetti, Daphne Maughan Casorati, Leonor Fini, Carol Rama, Raphael Mafai, Dina Bellotti, Giosetta Fioroni, Marina Lai, Carla Accardi, Dadamaino, Marina Apollonio, Nanda Vigo, Titina Maselli, Sophie Calle, Marina Abramovic, Gina Pane.



Domenica 8 chi acquista un biglietto intero potrà ottenere un voucher (posti limitati e su prenotazione) che permetterà nel pomeriggio la visita guidata e gratuita al Castello del Roccolo.



Ottobre 2023 / gennaio 2023

Casa Francotto, Busca - Piazza Regina Margherita - 12022 Busca (CN)

Telefono 3715420603 per prenotazioni