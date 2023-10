A Mondovì torna lo sciopero per il clima "Fridays for future"

Era il 2019 quando oltre mille studenti monregalesi scendevano in piazza per manifestare a favore dell'ambiente, seguendo le orme dell'iniziativa "Fridays for future", nata grazie alla giovane svedese Greta Thunberg attraverso il suo 'Skolstrejk för klimatet' (sciopero per il clima, ndr).

Ora, dopo circa quattro anni di stop, dovuti anche alla pandemia, gli studenti monregalesi tornano a far sentire la loro voce per il clima.

Venerdì 6 ottobre gli studenti delle superiori daranno vita a un corteo da Piazza a Breo. Il ritrovo è in programma alle 8 in piazza IV Novembre, di fronte alla sede dei licei. Alle 8.30 la manifestazione partirà percorrendo via Enzo Tortora, fino a raggiungere la piazza del Municipio.

"Al termine della camminata - dicono gli organizzatori - ci scambieremo paure e idee per costruire una comunità che abbia davvero a cuore il nostro pianeta".