Primo incontro tra i vertici della Provincia e le consulte giovanili comunali

Nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre, il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere Pietro Danna hanno incontrato in Sala Giolitti una cinquantina di giovani, in rappresentanza delle varie Consulte giovanili istituite presso i Comuni della Granda e i rappresentanti di analoghi organismi e associazioni di partecipazione giovanile presenti sul territorio.

Durante la riunione i giovani si sono confrontanti su diverse tematiche e hanno condiviso la necessità di collaborare insieme e di realizzare azioni comuni per ottenere un maggiore coinvolgimento dei giovani. Il consigliere Danna ha ringraziato i numerosi partecipanti per i preziosi interventi e ha manifestato l’intenzione di costituire presso la Provincia, con decreto presidenziale, un tavolo di coordinamento delle Consulte.

“Sono molto soddisfatto per la grande partecipazione all’incontro – ha detto Danna -: abbiamo ospitato oltre 50 ragazzi da tutta la provincia, referenti di Consulte di grandi città e di piccoli paesi, i quali hanno condiviso con favore l’idea della creazione di un organo permanente, una Consulta giovanile provinciale, che possa riunire le Consulte Giovanili del territorio al fine di fornire maggior coordinamento e supporto alle attività ed alle iniziative che le stesse pongono in essere sui territori. Le esigenze che ci sono state poste sono state molte, ma ne evidenzio due in particolare: la necessità di stilare un calendario degli eventi comune a tutto il territorio provinciale e l’esigenza di ottenere supporto nella partecipazione ai bandi che consentono il finanziamento delle iniziative locali. Proseguiremo, quindi, con l’iter amministrativo per dare vita a questo organo nel più breve tempo possibile, affinché possa iniziare ad essere operativo al più presto”.