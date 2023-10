Due incidenti stradali a Cherasco e Villanova Mondovì: nessun ferito grave

Due incidenti stradali nella giornata di oggi, martedì 4 ottobre sulle strade della Granda.

Il primo sinistro ha visto coinvolte due autovetture che si sono scontrate intorno alle 14,25 a Cherasco. Una delle persone a bordo è rimasta intrappolata nell’auto e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Alba per estricarla. Trasportata in ospedale, non è grave

Il secondo incidente si era verificato una mezz’ora prima, alle 13.50, a Villanova Mondovì. Anche in questo caso ha visto coinvolti due mezzi. Nessun ferito grave.