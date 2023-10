Cuneo: gran finale per l'Oktoberfest 2023 tra eventi musicali, buon cibo e guida sicura

Il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2023 si prepara a vivere il gran finale proponendo per l’ultimo fine settimana, oltre ad un ricco programma di nuovi appuntamenti musicali e conviviali in pieno stile bavarese, un’importante iniziativa di prevenzione delle stragi del sabato sera dovuti all’abuso di alcool nata dalla collaborazione di Sidevents con Arma dei Carabinieri e Fondazione “Specchio dei tempi”, mentre la Polizia di Stato continuerà a presenziare l’evento nel suo stand istituzionale con la Cooperativa sociale Momo.



Con “Un soffio ti può salvare la vita”, infatti, nella serata di sabato 7 ottobre tutti i giovani che lo desiderano potranno sottoporsi prima di mettersi al volante ad un alcool test gratuito presso l’ambulatorio mobile “Specchio Bus”, dove potranno accertare le loro condizioni prima di mettersi alla guida.



Tornando al calendario degli eventi, da giovedì 5 a domenica 8 ottobre la banda bavarese dei Kuni Kumpel terrà compagnia agli ospiti del padiglione principale durante i pranzi e le cene, mentre diversi gruppi saliranno sui due palchi per celebrare le atmosfere passate e intonare con il pubblico le migliori hit di oggi. Ma ci sarà spazio anche per la musica e la danza, con il concerto dei ragazzi del Conservatorio di Cuneo, le esibizioni di pole dance, di balli di coppia e coreografici e di cheerleading, oltre ad una tavola rotonda sulle pro loco organizzata dall’Unpli e al raduno di Citroen 2CV e auto storiche.



Il padiglione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2023, allestito presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1, frazione di San Rocco Castagnaretta), sarà aperto al pubblico, con ingresso libero e senza obbligo di prenotazione, giovedì e venerdì a partire dalle ore 18, sabato e domenica dalle 11 del mattino, offrendo a tutti la possibilità di brindare con la birra Paulaner e gustare il cibo cucinato fresco in giornata. Per maggiori informazioni e aggiornamenti è possibile visitare il sito www.oktoberfestcuneo.it. A seguire il calendario completo degli appuntamenti.



Giovedì 5 ottobre nell’area garden si terrà la tavola rotonda delle Pro Loco piemontesi, organizzata da Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), per fare il punto sugli ultimi mesi per gli adempimenti per la riforma del Terzo settore e sulle opportunità per le Pro Loco dalla Regione Piemonte e incontrare consulenti Unpli in tavoli di lavoro; a seguire il dj set con Alessandro Schiffer. Il padiglione principale, invece, sarà animato dai protagonisti bavaresi della manifestazione, i Kuni Kumpel, che lasceranno poi il posto, in serata, alla discomusic dei Discoinferno, per stupire il pubblico con un crescendo di emozioni, tra cambi d’abito ed effetti speciali.



Venerdì 6 ottobre, il palco del garden ospiterà il dance party dei Way to Hollywood, mentre nel padiglione principale, dopo l’accompagnamento a brindisi e cene dei Kuni Kumpel, arriverà una scarica di energia con le hit pop, dance, latin più ricercate e di successo eseguite da iPop band.



Sabato 7 ottobre il programma prevede nuovi protagonisti nel pomeriggio dell’area garden: prima l’esibizione di alcuni ragazzi del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, seguiti dalle giovani pole dancer dell’asd Cuneo Pole Dance Academy. In serata, sarà la volta del dj set di Alessandro Schiffer e della trascinante tribute disco dance 80 voglia di 90 2000. Nel mentre, ad aprire i brindisi nel padiglione principale ci penseranno i Kuni Kumpel a cui seguiranno i Divina, con uno spettacolo coinvolgente ed elettrizzante e atmosfere anni ’70. Dalle ore 22 alle 2.30 di notte, inoltre, il Paulaner Oktoberfest Cuneo ospiterà l’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri e della Fondazione “Specchio dei tempi” de “La Stampa” contro le stragi del sabato sera denominata “Un soffio ti può salvare la vita”, nata con l’obiettivo di contrastare i troppi incidenti dovuti all’abuso dell’alcool. Grazie alla presenza del doppio ambulatorio infermieristico mobile “Specchio Bus”, di un medico volontario e di alcol test donati da FederFarma, i Carabinieri insieme ai volontari di “Specchio dei tempi” sensibilizzeranno i giovani sui rischi della guida in stato di ebbrezza, invitandoli ai test di prevenzione. Un equipaggio del nucleo radiomobile dell’Arma parteciperà all’attività esclusivamente in chiave preventiva, incontrando i ragazzi e distribuendo materiale informativo. L’alcool test potrà essere eseguito all’interno dello “Specchio Bus” con l’aiuto di personale sanitario, ma potrà anche essere eseguito in forma autonoma.



Domenica 8 ottobre, l’ultimo giorno di Paulaner Oktoberfest Cuneo inizierà con un raduno di Citroen 2CV e auto storiche, mentre nel primo pomeriggio sul palco del garden si esibiranno i ballerini della Imperial Dance Academy. A seguire dj set con Alessandro Schiffer. Nel padiglione principale invece ci sarà lo spettacolo di cheerleading del Gruppo Le Nuvole e, durante pranzo e cena, per celebrare gli ultimi prosit di Oktoberfest 2023, saranno ancora una volta protagonisti i Kuni Kumpel.