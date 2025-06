Grande successo per la quinta edizione della rassegna cinofila di Beinette

Si è svolta con grande successo domenica 15 giugno, presso il parco comunale Rifreddo di Beinette, la 5^ edizione della Rassegna Cinofila organizzata dal Comitato Intercomunale Colombero, con il patrocinio del Comune di Beinette.

Un evento atteso, che ha visto sfilare 145 cani di razza e meticci, divisi nelle varie categorie cuccioli, giovani, adulti, campioni, coppie e gruppi, in una giornata di festa dedicata al mondo a quattro zampe.

Nonostante il caldo di questi giorni la location verde e ombreggiata del parco si è confermata ideale per accogliere pubblico e partecipanti, offrendo un’atmosfera serena e coinvolgente.

Tra i momenti più seguiti, significativi ed emozionanti della giornata è stata la mostra speciale dedicata ai Rottweiler, e la consegna del “Memorial Roberto Bonelli” in ricordo dell’ideatore della rassegna, figura molto amata nel mondo cinofilo locale, un evento nato dalla sua passione e che continua a crescere ogni anno. A vincere il premio offerto da Rosalba Bonelli è stato “Lupo” Rottweiler di 4 anni del signor Bracco Ezio.

Tra i presenti anche espositori provenienti dalla Svizzera, che hanno presentato eleganti esemplari di Levrieri Afghani, apprezzatissimi dal pubblico per il loro portamento regale e l’aspetto inconfondibile.

Il titolo di Best in Show, ovvero il miglior cane assoluto tra tutti gli iscritti è andato allo Shih Tzu “Chopin” di Valentina Bottiglieri di Genova, che ha ricevuto anche la bicicletta in palio per il primo classificato; il secondo posto è stato conquistato da un Bassotto nano a pelo corto, mentre sul terzo gradino del podio è salito l’Azawakh “Agata Tigidit Seriema” condotto da Mauro Lanza di Torino.

E’ stata una giornata che ha unito competizione, passione e valori condivisi in un ambiente sereno e rilassato nel parco di Beinette che si conferma una cornice perfetta per eventi di questo tipo.