Conclusi i festeggiamenti di Sant’Antonio a Monticello d’Alba, il sindaco Andrea Lanzone ringrazia i volontari

Conclusi a Monticello d’Alba i festeggiamenti patronali dedicati a Sant’Antonio da Padova, che hanno visto un notevole afflusso di pubblico ai vari eventi: un successo merito dei tanti volontari che nei giorni scorsi hanno lavorato, e tanto, affinché tutto procedesse nel migliore dei modi.

Il primo cittadino, Andrea Lanzone ha sentito di dover ringraziare i suoi compaesani e tutta l’organizzazione della festa, con un breve scritto che riportiamo.

“Ai magnifici ragazzi della nostra Pro Loco, alle sue donne, ai suoi uomini, al Presidente e a tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alla realizzazione dell’evento Festa di Sant’Antonio 2025, va il mio più sincero e profondo Grazie!

È un sussulto del cuore, che come primo cittadino, non posso nascondere. Un’emozione che diventa commozione per la nuova impresa realizzata in questo 2025 da un gruppo che ama il proprio paese e che divertendosi, diverte ed incanta. Le comunità crescono anche grazie a questi momenti e l’impegno, oltre ogni limite, dimostrato è la prova più vera che la cura dei luoghi e delle anime che in esse vivono è tesoro prezioso senza il quale non esisterebbe il 'paese'.

Siete la parte migliore di noi, quella che dà senza chiedere, quella che vivendo un presente di festa immagina un futuro di armonia e di collaborazione, quella che supera la critica inutile e si sporca le mani per realizzare qualcosa di grande.

Ci sarà il tempo per ringraziarvi, uno per uno, perché meritate la riconoscenza di tutta comunità.

Per ora, vi chiedo di non dimenticare ciò che avete fatto, di conservare nei vostri occhi la bellezza dei vostri sorrisi e la meraviglia del vostro entusiasmo. Io non lo farò e sarà per me il più grande stimolo per proseguire e migliorare il mio impegno per Monticello! Con immensa gratitudine,

Andrea Luigi Lanzone, Sindaco”