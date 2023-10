Cuneo, sono aperte le iscrizioni per la FastCôni

Sono aperte le iscrizioni della FastCôni che ripropone la fortunata formula della passata edizione.

La gara si terrà il giorno prima della stracittadina solidale, sabato 11 novembre, con ritrovo in Piazza Galimberti a partire dalle 14:30. Alle 15:30 partirà la gara di 6 Km e alle 16:30 partirà la gara di 8 Km. Le premiazioni si terranno in piazza Galimberti alle 18:00.



Si tratta di una competizione agonistica capace di attirare una grande mole di pubblico. Si potranno iscrivere i Tesserati Fidal delle categorie: Allievi, Junior, Promesse, Senior 23-99 Maschile e Femminile, atleti associati ad Enti di Promozione Sportiva firmatari convenzione e corridori in possesso di RUNCARD e AMATORI. La quota di iscrizione è di 10 euro, esattamente la stessa dello scorso anno perché è intenzione della direzione Stracôni permettere allo sport di restare accessibile.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale https://www.straconi.it/fastconi