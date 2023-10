“D’ufficio”: trappola o scudo della burocrazia?

Il convegno che si è svolto martedì nello Spazio Incontri Fondazioni CRC, organizzato da A.I.S.P.A., ha visto accendersi il dibattito sulle riforme in materia degli atti d’ufficio, in particolare quello sull’abuso. Tre relatori di alto profilo hanno approfondito alcune tematiche correlate alla gestione dei documenti pubblici: la prof.ssa Maura Mattalia del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino ha parlato della “paura della firma” che ha centinaia di anni di storia giudiziaria, dell’evoluzione legislativa e della riforma del 2020. Mentre il dott. Onelio Dodero – Procuratore della Repubblica del Tribunale di Cuneo – e l’avv. Fabio Ghiberti del Foro di Torino hanno impersonato un vero e proprio “botta e risposta” sul disegno di legge per l’abrogazione del reato dell’abuso d’ufficio portando sul tavolo, dati alla mano, elementi del ‘pro’ e del ‘contro’. Il tutto coordinato dal giovane Sergio Pasi, avvocato del Foro di Cuneo, con i saluti iniziali di Ezio Raviola, Presidente della Fondazione CRC, e del Vice Sindaco di Cuneo Luca Serale.

Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A.: «Vorrei ringraziare i tre relatori che sono intervenuti ed hanno accettato il nostro invito: hanno illustrato alla platea elementi concreti per dare loro maggiore consapevolezza sulle tematiche attuali che coinvolgono la gestione degli atti d’ufficio, che è quello che la nostra Associazione si era posta come obiettivo per questo incontro. Grazie all’avv. Pasi per avere coordinato il tavolo, alla Fondazione CRC per la disponibilità della sala ed al Direttivo di AISPA che ha sostenuto l’iniziativa. Per chi volesse seguirci nei prossimi appuntamenti, invitiamo a visitare il nostro sito www.aispaentilocali.org».