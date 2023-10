A Saluzzo apre un nuovo studio medico ortopedico presso il centro ReAction®

Chi può rivolgersi a ReAction®?

«Chiunque. Nel nostro centro ci occupiamo di prevenzione degli infortuni e recupero post trauma e post intervento. Per questo motivo il pubblico a cui ci rivolgiamo è trasversale: dall’anziano con difficoltà motorie ai ragazzi in età scolare, agli atleti amatori o di alto livello. Con l’inserimento del dott. Balboni nel nostro staff possiamo “chiudere il cerchio” del processo riabilitativo – spiega il dott. Francesco Chiappero, fondatore di ReAction® – Se prima d’ora ci siamo avvalsi di collaborazioni esterne, ora, con lo studio medico interno, possiamo davvero offrire un servizio riabilitativo completo. Che si tratti di un trauma o di un intervento chirurgico, siamo convinti che un percorso riabilitativo di successo necessiti di un team di lavoro in cui ogni figura professionale si senta responsabile del risultato finale. Il paziente è quindi sempre al centro di un lavoro coordinato e condiviso».



Di cosa si occuperà il dott. Balboni?

«Attualmente il dott. Balboni si occupa, presso le cliniche "Città di Bra" e Koelliker di Torino, di interventi di chirurgia protesica di ginocchio e anca, chirurgia artroscopica di spalla e ginocchio, e in generale di traumatologia e infortuni. Presso ReAction® effettuerà valutazioni in ambito ortopedico andando così a potenziare i servizi di fisiokinesiterapia».

ReAction®: non solo riabilitazione

«Esatto. Il nostro obiettivo è far riacquisire al paziente la massima funzionalità motoria per un ritorno ottimale alla vita quotidiana o all’attività sportiva. Si rivolgono a noi anche persone che desiderano un approccio personalizzato e strutturato all’attività motoria finalizzata al benessere, oppure atleti che desiderano migliorare la performance sportiva o il gesto atletico. Abbiamo conosciuto il dott. Balboni proprio perchè si rivolse a noi da appassionato ciclista. E ora siamo felici di annoverarlo nel team».