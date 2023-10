Envie: domenica 8 ottobre le visite guidate alla torre del castello

L’antica torre del parco del castello di Envie, dalla forma circolare, sovrastata dai merli di stile medievale, che si tagliava sul ricetto del paese ai piedi del Mombracco, sarà aperta al pubblico nel pomeriggio di domenica 8 ottobre, a partire dalle 15.



Il circolo culturale La Torre nel Parco e l’associazione ‘I Argic, con il patrocinio del Comune di Envie, propongono una nuova apertura con la possibilità di visita gratuita alla struttura che si erge imponente nel paesaggio e non è soltanto un semplice monumento, ma un luogo intriso di storia.



La torre ha infatti ospitato e accolto alcuni dei personaggi più influenti di fine ‘800 che hanno tessuto la storia culturale e politica dell’Unità d’Italia, come Massimo d'Azeglio figura di spicco del Risorgimento italiano e Camillo Benso, conte di Cavour, noto come il "Padre del Regno d'Italia”.



Oltre alla visita guidata della torre, l'evento prevede un concerto di canzoni d'autore tenuto da Fabio Pasquet, accompagnato al pianoforte da Samuele Pigliapochi, con la partecipazione della cantautrice Marinella Tenaglia e del poeta Federico Raviolo. Durante l'evento, le letture si alterneranno con le canzoni creando un'atmosfera unica.



Ancora una volta, il parco della torre del castello diventa un punto di incontro e di scambio culturale, promuovendo il dialogo diretto tra le persone, un'esperienza preziosa che in un'epoca di complessità sociale è sempre più rara.



In caso di maltempo, l'evento sarà rinviato a una data successiva, da determinarsi.



Per ulteriori informazioni, è possibile contattare info@argic.it oppure latorrenelparco@gmail.com, oppure seguire gli aggiornamenti su Facebook e Instagram tramite il profilo "mombracco".