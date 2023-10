Al via un corso cristiano per coppie tenuto dalla Città dei ragazzi di Cuneo.

Il percorso di scoperta e riscoperta della bellezza del matrimonio cristiano rivolto a fidanzati, coppie giovani (e meno giovani…) e sposi promosso dalla Città dei Ragazzi inizierà domenica 15 ottobre. Si propone un’intera domenica al mese, dalle 8,30 alle 17,30, per camminare insieme sui sentieri del dialogo, affrontando di volta in volta un argomento diverso della grande e bella avventura della vita a due vissuta in comunione con il Signore. Nei mesi di novembre, marzo e maggio l’incontro si svolgerà su due giornate, a partire dal pomeriggio del sabato alle 16,00 ospitati dalla Città per il pernottamento.