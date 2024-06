Torna l'instabilità in Granda: da domenica nuvole, perturbazioni e temperature in calo

Neanche il tempo di assaporare questi primi giorni estivi che si ritornerà a un periodo più instabile e fresco nei prossimi giorni. L'alta pressione si sposterà verso est e lascerà spazio ad una saccatura atlantica con una vera e propria perturbazione domenica.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 7 e domani sabato 8 giugno

Al mattino generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con nubi basse ancora consistenti sulla Liguria per oggi. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme sulle Alpi, con rovesci o temporali isolati su tutta la linea di confine con la Francia e la Svizzera. Oggi però alcuni temporali riusciranno ad arrivare sulle pianure, in particolare sul cuneese, mentre domani saranno ancora più casuali e con possibile interessamento anche delle pianure adiacenti anche nel torinese e fascia settentrionale.



Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime comprese tra 27 e 29 °C. Minime domani mattina tra 17 e 19 °C. Ventilazione generalmente assente o debole variabile, tranne sui confini alpini dove potrebbero esserci anche forti raffiche occidentali. Possibili raffiche in uscita dai temporali sulle zone alpine e sulle pedemontante adiacenti.

Domenica 9 giugno

Perturbazione in arrivo dalla Francia, con rovesci e temporali anche molto forti sui settori settentrionali del Piemonte e su valle d'Aosta. Le fasce del Piemonte meridionale e della Liguria sembrano in parte evitate dalle precipitazioni più intense, ma in queste condizioni così instabili bisogna comunque fare attenzione e tenersi aggiornati.



Le temperature cominceranno a calare soprattutto per via delle precipitazioni, con valori massimi che saranno compresi tra 24 e 26 °C, mentre le minime saranno ancroa stazionarie al primo mattino. Venti assenti o deboli variabili su pianure, ad eccezione di forti raffiche presenti nei temporali e di raffiche meridionali moderate al pomeriggio su settori appenninici della Liguria orientale e alessandrino.

Tendenza da lunedì 10 giugno

Ancora instabilità anche nella giornata di lunedì, con rovesci e temporali sparsi un po' ovunque soprattutto sulle pianure a partire in alcune zone anche dalla mattina. Nei giorni successivi avremo ancora instabilità ma in complessiva diminuzione come estensione dei fenomeni.



Le temperature caleranno ancora di qualche grado per riportarsi nella media del periodo o addirittura un po' sotto in alcune zone.



https://www.datameteo.com/meteo/656-Stagionali_Giugno_2024.html



Previsione rischio grandine e dati grandinate - https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html



Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo



Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona