In provincia di Cuneo gli insegnanti più giovani d'Italia: quasi il 7% è under 35

In provincia di Cuneo insegnano i prof più giovani d'Italia.

Secondo il report di OpenPolis che fotografa la situazione all'anno accademico 2021/22 gli under 35 sono il 6,84%: parliamo di 476 insegnanti a tempo indeterminato su un totale di 6.957.

Oltre il doppio rispetto alla media nazionale del 2,99%. Una percentuale che sale al 10% se si considerano anche i precari.

Sul portale “Scuola in chiaro” del Ministero dell'Istruzione e del Merito ci sono i dati aggiornati all'anno scolastico in corso. Il corpo docente è più giovane negli istituti tecnici e professionali. Arrivano da tutta Italia, molti arrivano dal Sud, con tutte le difficoltà di dover accettare un posto di lavoro in 24 ore e di trovare velocemente un alloggio dove dormire. In Granda c'è molta mobilità.

Sono in corso interpelli per cercare docenti di informatica, tanto che si assumono anche studenti universitari. E l'età media dei docenti si abbassa.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede in alcune delle nostre scuole.

Al Liceo Ego Bianchi e Virginio Geometri di Cuneo su un totale di 143 docenti (106 a tempo indeterminato e 37 a tempo determinato) il 2.1 % dei tempi indeterminati e l'11.2% dei determinati è under 35.

Per l'Itis Mario Delpozzo di Cuneo su un totale di 122 docenti (109 a tempo indeterminato e 13 a tempo determinato) il 4.7 % dei tempi indeterminati e il 14.2% dei determinati sono under 35.

Per i licei Pellico-Peano di Cuneo su un totale di 143 docenti (106 a tempo indeterminato e 37 a tempo determinato) il 3.3 % dei tempi indeterminati e il 5.7% dei determinati sono under 35.

Per l'istituto Einaudi di Alba (Ragioneria, Geometri e Itis) su un totale di 114 docenti (67 a tempo indeterminato e 47 a tempo determinato) il 5.3 % dei tempi indeterminati e il 17.5% dei determinati sono under 35.

All'istituto Piera Cillario Ferrero di Alba (indirizzi commerciale turistico, arte bianca, e gestione delle acque e risanamento ambientale) su un totale di 169 docenti (106 a tempo indeterminato e 63 a tempo determinato) il 4.1 % dei tempi indeterminati e il 16.6% dei determinati sono under 35.

All'istituto Velso Mucci di Bra (grafica e alberghiero) su un totale di 122 docenti (55 a tempo indeterminato e 67 a tempo determinato) il 5.7 % dei tempi indeterminati e ben il 28.7% dei determinati sono under 35.

All'istituto Vallauri di Fossano su un totale di 219 docenti (160 a tempo indeterminato e 59 a tempo determinato) il 9.1 % dei tempi indeterminati e l'11.9% dei determinati sono under 35.

Al liceo Bodoni di Saluzzo (classico, scientifico, scienze applicate e sportivo) su un totale di 66 docenti (62 a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato) il 10.6 % dei tempi indeterminati e il 4.5% dei determinati sono under 35.