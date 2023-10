A Fossano l'8° meeting dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche

«La Cavalleria è simbolo di amicizia universale». È questo il motto dell’Anioc che dà appuntamento a Fossano domenica 15 ottobre per l’8° meeting provinciale degli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche e Decorati.

A dare il benvenuto ci sarà il commendatore Clemente Malvino a capo della Delegazione fossanese e provinciale dell’Anioc, che ha curato l’organizzazione della giornata nei minimi particolari. Si comincia alle ore 10.50 con la Santa Messa in Cattedrale che sarà presieduta dal vescovo di Cuneo-Fossano, monsignor Piero Delbosco. Porteranno i saluti le autorità municipali, seguirà la foto di rito e una sfilata in via Roma aperta dalla banda musicale di Fossano “Arrigo Boito”.