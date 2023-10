Fridays For Future Cuneo di nuovo in piazza, tra scambio di abiti e autoproduzione di cosmetici

Fridays For Future Cuneo torna a manifestare, ma lo farà in un modo nuovo. Nessun corteo di studenti in città, in questo venerdì 6 ottobre, come in molte città d'Italia, ma un evento per promuovere la sostenibilità in modo concreto e attivo.

L'appuntamento è per domani 7 ottobre in piazza Galimberti, dove dalle 11 alle 17 ci sarà uno swap party, per lo scambio di abiti e accessori con altre persone; una ciclo-officina, uno spazio di autoproduzione di prodotti cosmetici, uno spazio per vedere come funzionano gli orti verticali, uno spazio per scoprire come riciclare i vecchi computer, uno spazio antispecista, uno spazio dedicato a giochi per tutte le età e uno spazio in cui mangiare in compagnia (portando il cibo da casa).

Inoltre in tutta la giornata si terranno dei mini talk su vari argomenti riguardanti la crisi climatica e le possibili soluzioni.

Il presidente del movimento cuneese Luca Bellini spiega il senso dell'iniziativa: "Siamo pronti a scendere nuovamente in piazza, ma con una comunicazione totalmente diversa. Continuiamo a chiedere ai governi azioni rapide per contrastare la crisi climatica, ma questa volta vogliamo mostrare alle persone come sarebbe un mondo sostenibile. Sentiamo l'esigenza di mettere al centro la cura verso le vite e verso l'ambiente, dando un nuovo ruolo agli spazi pubblici".