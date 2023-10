Domani in piazza Ferrero si cerca "la pace" tra due Borghi albesi

I festeggiamenti del borgo dei Brichet per la vittoria del Palio degli Asini

Dopo il ratto di due oggetti storici da parte del borgo di Santa Barbara ai danni del borgo dei Brichet, vincitore del Palio degli asini di Alba, è arrivato il momento della resa dei conti, che ha una data e un luogo: domani, sabato 7 ottobre, alle 20.45 in piazza Ferrero. Qui le delegazioni dei due gruppi cercheranno un'intesa per risolvere il conflitto in maniera pacifica. A mediare ci sarà Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri, che spiega: "Nel passato si era anche verificato il furto del drappo, la cui restituzione prevedeva il pagamento di un riscatto".

La restituzione di un copricapo e di una ciambellina dovrebbe avvenire in cambio di alcune bottiglie di vino. Tra gli spettatori presenti è annunciato anche l'assessore al Turismo Emanuele Bolla. Fra le sorprese dovrebbe, invece, esserci una rappresentazione con figuranti armati e vestiti d'epoca, per ricreare il giusto clima con un salto improvviso nel passato. Dal quartiere generale dei Brichet, intanto, fanno sapere di essere "ben disposti e di aspettarsi una serata di grande goliardia".