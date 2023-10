Intervento nella tarda serata di ieri, giovedì 5 ottobre, nel comune di Caramagna Piemonte per un rogo che ha coinvolto un'automobile.

Il mezzo era fermo e parcheggiato in strada, per cause in fase di accertamento, è stato distrutto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra di Racconigi e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Non si segnalano persone ferite.