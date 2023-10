Ripartono anche a Cuneo le conferenze e gli incontri dell'Università della Terza Età

Anche per l’Anno Accademico 2023/2024 dell'Università della Terza Età di Cuneo saranno programmate 2 conferenze settimanali (strettamente riservate agli Associati in regola con l’iscrizione) il lunedì e giovedì pomeriggio alle ore 15,30 in presenza piena al Cinema Monviso.

Si inizia lunedì 6 novembre 2023 con la prolusione dal titolo Un secolo di cinema: “L’occhio del Novecento", tra memoria e futuro tenuta dalla Prof.ssa Giulia Anastasia Carluccio, prorettrice dell’Università di Torino, preceduta dal saluto del Presidente Nazionale Unitre, Prof. Piercarlo Rovera.

Con il mese di ottobre si sono aperte le iscrizioni all’UNITRE Cuneo che si raccolgono esclusivamente presso la sede di Piazza II Reggimento Alpini, 3 Cuneo. Dopo le prime due giornate sono già circa 200 gli associati, tra rinnovi e nuove iscrizioni. Questo il calendario delle prossime giornate:

lunedì 9 ottobre 2023 dalle 9,30 alle 11,30

mercoledì 11 ottobre 2023 dalle 9,30 alle 11,30

lunedì 16 ottobre 2023 dalle 9,30 alle 11,30 e dalle15,30 alle 17,30

martedì 17 ottobre 2023 dalle 9,30 alle 11,30

mercoledì 18 ottobre 2023 dalle 9,30 alle 11,30 e dalle15,30 alle 17,30

giovedì 19 ottobre 2023 dalle 9,30 alle 11,30

venerdì 20 ottobre 2023 dalle 9,30 alle 11,30

lunedì 23 ottobre 2023 dalle 9,30 alle 11,30

mercoledì 25 ottobre 2023 dalle 9,30 alle 11,30

La quota sociale è confermata in € 50,00 sia per i rinnovi che per le nuove iscrizioni.