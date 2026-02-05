Saluzzo, visita all'archivio storico: la classe racconta

Nella giornata di mercoledì 28 gennaio la classe 3ª KL del liceo classico Bodoni si è recata alla Castiglia accompagnata dalla professoressa di storia e filosofia, Roberta Della Rocca, per una visita all’Archivio Storico.

"Siamo stati accolti da una guida per il racconto della storia del Marchesato attraverso una serie di interessanti documenti storici.

Dal più antico (una bolla papale risalente al 1200 circa) al più recente, abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano testimonianze della storia saluzzese e dei rapporti con importanti figure storiche, come Emanuele II; abbiamo anche osservato una delle prime mappe della zona, riuscendo ad individuare luoghi ancora esistenti, come l’ex sede del nostro liceo, in via della Chiesa.

Siamo stati piacevolmente sorpresi dall’attualità di alcune fonti e dallo stato di conservazione di altre; avendo individuato alcuni cognomi nel “Libro della Distribuzione del Sale”, abbiamo potuto comprendere come le nostre storie siano strettamente collegate ad un lontano passato. In meno di due ore ci siamo immersi in varie epoche ed immedesimati in diversi personaggi, tutto grazie ad alcuni importanti documenti ed al lavoro del personale dell’Archivio Storico, che cogliamo l’occasione per ringraziare".

Emma Sacchetto, Lucia Strobino, Daniela Oteri - 3KL, Liceo classico