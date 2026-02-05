Diploma di maturità in quattro anni: la sfida di Apro Formazione

Apro Formazione apre alla Maturità. Dal settembre 2026, per chi si iscriverà al primo anno dei corsi Alberghiero e Grafico Multimediale, sarà possibile arrivare al Diploma di Maturità al termine del quarto anno, sostenendo l’Esame di Stato presso gli istituti professionali statali partner della filiera.

Una novità che cambia il perimetro della formazione professionale: non più solo canale d’ingresso rapido nel mondo del lavoro, ma percorso riconosciuto anche come base per proseguire negli studi. Con il diploma, infatti, si potrà accedere all’università, agli ITS Academy oppure entrare nel lavoro con un titolo più “leggibile” e spendibile anche fuori dai confini tradizionali del settore.

La novità si inserisce nella filiera tecnologico-professionale 4+2, un modello sperimentale che punta a costruire un sistema integrato tra istruzione tecnica e professionale, percorsi di formazione e specializzazioni terziarie, rafforzando passaggi e connessioni tra scuole, enti formativi e territorio. In sostanza, l’obiettivo è superare l’idea di due strade che procedono separate — scuola statale da una parte e formazione professionale dall’altra — e costruire invece un percorso più integrato, in cui ciò che si fa in Apro sia riconosciuto e collegato a tappe successive (Esame di Stato, diploma, ITS o università), senza dover “cambiare strada” o ricominciare da capo.

Il punto chiave è l’architettura del percorso: frequenza in Apro, ma Esame di Stato negli istituti della filiera, così da conseguire il diploma con le garanzie e gli standard del sistema statale. Nel Cuneese, per l’area Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, i partner indicati sono l’IIS "Piera Cillario Ferrero" (indirizzo Arte Bianca di Neive) e l’IIS "Giolitti Bellisario" di Mondovì. Per l’Astigiano, il riferimento per grafica e multimediale è l’Istituto Professionale "Quintino Sella" (indirizzo Servizi Commerciali).



Resta inoltre un elemento importante, spesso trascurato nel dibattito: al terzo anno continua a essere rilasciata la qualifica. Non si perde quindi la natura professionalizzante del percorso; si aggiunge, semmai, un “ponte” istituzionale che consente di non dover scegliere tra lavoro e studio come se fossero due mondi incompatibili.







È qui che la partita diventa culturale, oltre che didattica. Maura Reolfi, responsabile della sede di Alba di Apro Scuola, insiste su un punto: la formazione professionale, troppo spesso, viene letta come un destino già scritto (“esco e lavoro”), mentre questa sperimentazione sposta la prospettiva. Stesso livello di dignità e possibilità, più strade aperte e meno etichette addosso agli studenti.

"Questa novità rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della nostra scuola. Ampliare le possibilità formative dei nostri studenti significa offrire loro più strumenti, più scelte e più futuro", dichiara Reolfi. E, nella sua lettura, il punto non è “allontanarsi” dal lavoro, ma uscire dall’equivoco per cui la formazione professionale sarebbe solo lavoro: "Non siamo solo una scuola che forma per entrare subito in azienda: con questo percorso possiamo accompagnare i ragazzi anche verso specializzazioni ulteriori, ITS o università, se lo desiderano".





Il progetto, infatti, nasce dichiaratamente come sperimentazione e ha già un orizzonte di ampliamento. Apro sta lavorando per estendere dal 2027/2028 l’accesso al diploma al quarto anno a tutti i percorsi presenti, con l’eccezione di estetica e acconciatura, che seguono un iter specifico che prevede il rilascio oltre al Diploma tecnico professionale anche l’attestato di abilitazione professionale con il quale è possibile avviare la propria attività.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Apro Formazione chiamando il numero 0173 284922 oppure scrivendo a informa@aproformazione.it.