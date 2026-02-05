A Savigliano un corso per semplificare dialogo e conflitti tra genitori e figli

Lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 21, al Centro Famiglie di Savigliano (CN), via Mutuo Soccorso 8, serata a ingresso libero di presentazione del corso “Genitori Efficaci”, pensato per genitori e adulti di riferimento che desiderano ricercare la chiarezza nel dialogo con i figli e attraversare conflitti e difficoltà in un clima collaborativo.

Il percorso si ispira all’Approccio Centrato sulla Persona (Carl Rogers) e al modello educativo di Thomas Gordon: una proposta teorico-pratica con strumenti concreti per una comunicazione autentica e rispettosa, capace di tenere insieme fermezza e vicinanza. A Savigliano ne sono state attivate già nove edizioni.

Durante la serata, rivolta agli adulti, ci sarà spazio per domande e verranno introdotti alcuni temi chiave: ascolto empatico nei momenti difficili, regole e accordi che funzionano perché condivisi, conflitti affrontati cercando soluzioni rispettose per le persone coinvolte, un modo di comunicare che sostenga la relazione anche quando le emozioni sono forti.

Roberto Colombero, Educatore, Counsellor e Formatore autorizzato IACP (Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, Roma) presenterà il corso in tutti i suoi aspetti e condurrà successivamente il percorso formativo, per chi vorrà iscriversi.