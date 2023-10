Zanzibar Help: il progetto di Marco Pugliese presentato al Baladin di Cuneo

Zanzibar è un’oasi di varietà che accoglie con paesaggi paradisiaci, un cuore vivace e meravigliose sfumature di diversità. In questa esplosione colorata di vita si nasconde un mondo che, però, non trova posto tra le vetrine turistiche di Zanzibar, un mondo fatto di piccole mani speciali con tanta voglia di lasciare la propria impronta

Da questo vedere una Zanzibar fuori dalle cartoline nasce Zanzibar Help, frutto dell'iniziativa condivisa di Marco Pugliese e di sua moglie Graziella che, insieme, hanno deciso di impegnarsi a portare il loro aiuto alle famiglie più povere e provare ad insegnare la strada per l'emancipazione delle donne.

Un'azione concereta per sostenere le persone e soprattutto i bambini di Zanzibar. Nel 2020 in 6 mesi Zanzibar Help ha portato cibo a più di 22.000 persone donando 106 mila kg di cibo. Oggi l'associazione continua ad essere attiva nel portare pacchi alimentari alle famiglie bosognose, ma ha altri progetti in corso.

Una classe per bambini diversamente abili; costruisce vasche per la raccolta dell'acqua in modo da garantire l'igiene pubblica; sta avviando una rete di orti dedicati alla produzione di prodotti a km zero e fornisce supporto a livello medico a persone che altrimenti non avrebbero accesso al sistama sanitario.

Marco Pugliese sarà a Cuneo e presenterà Zanzibar Help al Baladin di piazza Foro Boario il prossimo 18 ottobre alle 18. Lo intervisterà Barbara Simonelli, giornalista di Targatocn.

Un incontro importante, nel quale Pugliese condividerà con i presenti i tanti progetti in cantiere, che hanno bisogno di essere sostenuti, per dare futuro e speranza soprattutto a tanti bambini.