Alle elezioni regionali svettano nell’affluenza ai seggi Alba (24,32%) e Saluzzo (23,10%)

I dati di affluenza alle regionali non si discostano di molto da quelli che abbiamo resi noto poco fa, riferiti alle elezioni europee.

La percentuale di votanti in Piemonte, ieri sera alla chiusura dei seggi, era del 17,54%.

Appena più alto di un punto il dato riferito alla provincia di Cuneo: 18,56%.

Alba, anche per il dato regionale – come già per le europee -, svetta sulle sette sorelle della Granda con il 24,32%.

Seguono Saluzzo (23,10%), Fossano (22,37%), Bra (21,38%), Cuneo (16,87%), Mondovì (14,88%) e Savigliano (14,21%).

Come si può constatare, vale per le regionali la stessa considerazione fatta per le europee.

Laddove si vota per le comunali si registra un effetto traino, come documentano i dati della prima mezza giornata di votazioni.

Avremo comunque modo di verificarlo nel corso della giornata.