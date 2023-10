Nuova missione di Kira in Ucraina: aperta la colletta alimentare sul territorio in aiuto ai profughi di Leopoli

Continua la missione di Kira Aid Association in aiuto alla popolazione ucraina coinvolta dal conflitto. Questa volta l’aiuto umanitario partirà mercoledì 25 ottobre per giungere domenica 29 ottobre a Leopoli, in Ucraina. Qui sarà consegnato ai centri di assistenza il cibo che verrà raccolto in questi giorni durante diverse collette alimentari organizzate sul territorio.

In particolare, prima della partenza della missione, saranno aperte continuamente le raccolte di cibo presso i supermercati Presto Fresco in via Spielberg e piazza XX settembre a Saluzzo oltre alla sede di Moretta, in piazza Regina Elena.

Sabato 14 ottobre sarà organizzata un colletta alimentare al Mercatò Extra di via Lattanzi a Saluzzo e al Mercatò presso il Big Store di Cuneo.

Saranno attivi come punti raccolta il centro BigMat in via Unità d’Italia a Manta, il biscottificio Cavanna in via Gatto a Villar San Costanzo, la tabaccheria “Non solo Tabacchi” di Eraldo Barale di via Savigliano e “Alternativa Alimentare” in Corso Roma a Saluzzo.

Si raccoglierà principalmente cibo a lunga scadenza: pasta, riso, cibo vario in scatola, piselli, fagioli, tonno, salsa pomodoro, biscotti, pane a cassetta, merendine, latte uht, olio, succhi di frutta, cioccolato e acqua. Per il cibo gluten free è possibile rivolgersi al punto di raccolta di “Alternativa alimentare”.

Sono attive, come per le scorse missioni, donazioni di tipo economico il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di analogo materiale alimentare. Le donazioni economiche si possono effettuare tramite bonifico all’intestatario KIRA AID ASSOCIATION – ets. – BANCO BPM Codice Swift: BAPPIT21760 – Codice Iban: IT53 B 05034 46770 000000017652.



Oppure tramite Satispay inserendo nella ricerca alla voce negozi “KIRA”, o inquadrando il qr code qui sotto ed inviando l’importo che si desidera.





“Gli incessanti bombardamenti nelle zone del sud est Ucraina – spiega Paride Lanciani fondatore di Kira – stanno intensificando il movimento di famiglie verso le zone del paese al momento meno sotto attacco. Lviv (Leopoli), sul confine con la Polonia, è una tra le città che oggi conta il maggior maggior flusso di donne e bimbi che cercano ospitalità e supporto. Le case salesiane stanno offrendo tutti gli spazi a disposizione per garantire decoro e sopravvivenza. L’intera raccolta verrà donata alle case salesiane di Lviv e Vynnyky. Anche un piccolo contributo sarà importante.”

Per maggiori dettagli è possibile chiamare il numero 3481448199.