Commemorazione nascita 1° Gruppo Divisioni Alpine, un convegno a Valcasotto di Pamparato

Il 23 ottobre 1943 si radunarono a Valcasotto, frazione del Comune di Pamparato, i principali esponenti della Resistenza in Piemonte e Liguria: tra i tanti rilevanti nomi, vanno almeno ricordati Duccio Galimberti e Cristoforo Astengo. Il giorno dopo nasceva in Val Casotto il 1° Gruppo Divisioni Alpine.

La zona divenne infatti, subito dopo l’8 settembre 1943, uno dei centri della guerra partigiana, il Castello fu per un lungo periodo sede del comando delle formazioni partigiane e da esso il comandante Mauri diresse la cruenta battaglia del marzo 1944, condotta da parte tedesca con gli effettivi di due divisioni.

Ricordare, esattamente ottant’anni dopo, quel convegno significa rendere omaggio alla memoria comune di una storia condivisa che lega due Regioni, Liguria e Piemonte, unite nell’antifascismo e nella Lotta di Liberazione.

A tale convegno, organizzato dalla sezione ANPI di Mondovì, l’associazione Amici di Valcasotto e la onlus Col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, che ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Cuneo, del Comune di Cuneo, di Mondovì e di Pamparato, prenderanno parte molte Istituzioni e Enti Culturali: tra gli altri, l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, l’Istituto Storico della Resistenza di Imperia, Casa Galimberti e molte sezioni ANPI del Piemonte e della Liguria.

L’inizio dei lavori è previsto alle ore 10 di sabato 21 ottobre nel borgo di Valcasotto. Dopo l’introduzione affidata al Coro ANPI di Torino diretto da Mauro Uberti, al professor Stefano Casarino (Presidente ANPI Mondovì), al giornalista Alessandro Briatore (Presidente Amici di Valcasotto) e i saluti istituzionali, ci saranno due importanti relazioni: “Ottant’anni fa il Convegno di Valcasotto: la Resistenza c’è e prova a marciare unita” tenuta dal Prof. Gigi Garelli e “La lotta antifascista e il sacrificio di Cristoforo Astengo” tenuta dal professor Giuseppe Milazzo.

Si ritiene che oggi sia quanto mai importante e urgente riflettere assieme sui valori fondanti della nostra Repubblica democratica, che non possiamo mai permetterci di dare per scontati.

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13 e, per chi lo vorrà, seguirà il pranzo presso La Locanda del Mulino al costo di 35 euro, vino escluso, da prenotare obbligatoriamente entro mercoledì 18 ottobre al numero 0174/351007. Nel menù presentato dalla chef Alessandra Ingenetti si mettono in evidenza le eccellenze gastronomiche locali: flan di Valcasotto alpeggio con salsa di porri di Cervere e funghi porcini; maltagliati al burro e Crutin Occelli al tartufo; guancia di vitello brasata con verdure cotte a bassa temperatura; torta di Valcasotto o crema di castagne; acqua, un bicchiere di vino e caffè. Nel pomeriggio, alle ore 15:30, la possibilità di visita al Castello di Casotto, curata dall’impresa culturale Kalatà, al costo di 8 euro a persona.

Per informazioni e prenotazioni si prega di fare riferimento all’associazione Amici di Valcasotto via e-mail all’indirizzo amicidivalcasotto@gmail.com oppure contattando il numero 3891849060.