Dal 19 al 22 marzo torna "In coro per un sogno"

Da lunedì 19 a venerdì 22 marzo Busca ospiterà la settima edizione del concorso internazionale canoro e rassegna per cori delle scuole primarie “In coro per un sogno. Città di Busca”. Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia (la sesta edizione si era tenuta nel maggio 2019), la città torna a segnalarsi come piccola capitale dell’educazione alla musica.



L’evento è organizzato dall’istituto comprensivo di Busca scuola primaria “E.Francotto” in collaborazione con il Comune e con i patrocini della Provincia di Cuneo, dell’Ufficio scolastico regionale, dell’associazione Cori Piemontesi. L’evento presenterà esperienza musicali pomeridiane con la collaborazione de La Fabbrica dei Suoni, nell’ambito della Settimana nazionale della musica a scuola.



Le iscrizioni si ricevono entro il prossimo 5 novembre secondo le modalità del bando.



Info: nadia.torino@icbusca.org