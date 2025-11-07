Moncalieri (TO): presentazione della Guida Ristoranti della Tavolozza 2026

L’edizione 2026 della Guida dei Ristoranti della Tavolozza sarà presentata martedì 18 novembre alle ore 17.30 nel salone della Famija Moncalereisa, in via Alfieri 40 a Moncalieri.

Interverrà il giornalista Roberto Pisani

Durante l’incontro si potranno degustare assaggi preparati da alcuni dei ristoranti selezionati per l’edizione 2026, accompagnati da cioccolato e vini offerti dall’azienda Ziccat e dalla cantina La Fusina

Saranno presenti quattro locali inseriti nella nuova guida: Antiche Sere, Rabezzana e Monti di Torino, e Fra Friusch di Moncalieri, che proporranno alcune specialità realizzate per l’occasione.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Prenotazione entro il 17 novembre presso la segreteria della Famija Moncalereisa, dalle ore 15.00 alle 20.00 – tel. 011 3740916.