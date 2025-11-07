Sanfront celebra San Martino tra tradizione, musica e comunità

Il fine settimana del 7, 8 e 9 novembre si preannuncia ricco di appuntamenti a Sanfront, dove la comunità si prepara a celebrare la tradizionale Festa di San Martino, unendo cultura, musica, memoria, tradizione e tanto divertimento.

Venerdì 7 novembre, alle ore 21 presso l’ex Cinema Comunale in Piazza Statuto, il Gruppo A.N.A. aprirà il programma con la presentazione del “Quaderno di memorie”, a cura di Antonello Ferrero. Un momento di riflessione e condivisione dedicato alle storie e ai ricordi che legano la comunità al territorio e ai suoi Alpini.

Sabato 8 novembre, sempre alle ore 21, la Chiesa Parrocchiale di San Martino ospiterà il concerto di fisarmoniche della Fisorchestra Rossini: una serata di grande suggestione musicale.

La giornata clou sarà domenica 9 novembre, con la Fiera di San Martino e la Festa delle Associazioni, che prenderà il via alle ore 9 in Piazza Risorgimento con il taglio del nastro e la partecipazione del neo eletto Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Seguirà il corteo e la commemorazione per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, alla presenza delle autorità civili e militari, del Consiglio dei Ragazzi, degli alunni, dei neo diciottenni e delle associazioni sanfrontesi. Il corteo attraverserà le vie del paese toccando i luoghi simbolo della memoria: il Monumento ai Caduti dell’Ala Mercatale, il Viale della Rimembranza e il Monumento degli Alpini di Piazza Statuto.

Alle ore 10, in Piazza Ferrero, si terrà il raduno dei “Martino”, il cognome più diffuso in paese, con la consueta foto di rito.

Seguiranno, alle ore 10.30, la Santa Messa e, alle 11.30 sul palco di Piazza Statuto, la consegna del libro dono del progetto Nati per Leggere ai piccoli sanfrontesi della leva 2024 e la consegna della Costituzione, simbolo di cittadinanza e partecipazione, ai diciottenni.

Dalle ore 12.30, presso l’Ala Mercatale, il pranzo comunitario “Disnè a la moda ‘d Sanfrunt”, con la tradizionale pulenta e cumpanari (quota di partecipazione €15, ridotta a €12 per i tesserati Pro Loco).

Dalle ore 14.30, in piazza Ferrero, largo alle danze occitane con il raduno dei suonatori spontanei e dei Balerin del Bal Veij in costume tradizionale.

Per tutta la giornata piazza Statuto sarà il cuore pulsante di una festa ricca di appuntamenti per grandi e piccini, con intrattenimento musicale a cura di Imaronna Duo, letture, laboratori creativi e book crossing a cura della biblioteca comunale, momenti di gioco e intrattenimento con le educatrici del progetto GenerAzioni Monviso, gonfiabili gratuiti, truccabimbi.

Presenti anche le scuole, con laboratori creativi a cura della primaria e torte e lavoretti realizzati dai piccoli dell’infanzia “Guido Roccavilla”. Spazio speciale alla Casa di Riposo di Sanfront, presente con le suggestive “Lanterne di San Martino”, opere artigianali create da ospiti e volontari.

La Chiesa della Confraternita ospiterà la mostra “Tra spirito e materia” a cura della scultrice sanfrontese Germana Eucalipto, visitabile liberamente per tutta la giornata.

E ancora: spettacoli di falconeria, bancarelle di hobbisti, artigiani, produzioni a marchio De.Co., punti ristoro con prodotti tipici e dimostrazioni sportive animeranno le vie del paese. Tra gli eventi più attesi torna Buscatè allo sbaraglio, l’originale competizione amatoriale di motoseghe a squadre che si terrà sempre in piazza Statuto fin dalla mattinata.

A chiudere in bellezza la giornata, a partire dalle ore 16, “Sfila Sanfront”, sfilata di moda organizzata in collaborazione con gli esercenti e i commercianti locali.

Nel corso della giornata sarà anche possibile partecipare a un’escursione guidata alla borgata museo di Balma Boves (su prenotazione), con partenza a piedi alle ore 9.30 dall’ala comunale; disponibile comunque anche un servizio navetta attivo per tutta la giornata. Nel pomeriggio, per la festa di chiusura del sito, a Balma Boves non mancherà la tradizionale castagnata.