A Lesegno la prima edizione di "Crin - non si butta via niente"

Il 14 e il 15 ottobre a Lesegno si terrà la prima edizione di Crin, due giorni di incontri, musica, giochi, esposizioni, workshop, show cooking e laboratori dedicati al maiale. L'occasione è davvero prestigiosa: la presentazione del marchio DE.CO. Lesegno per la Balüva, il tradizionale insaccato fatto con l'impasto dei cotechini e guanciale in un mare di spezie.

In realtà di tratta di un ritorno: la fiera della Balüva è stata una ricorrenza in paese fin dai primi anni del novecento. Oggi l'amministrazione comunale la ripropone in una veste giovane e allegra, evento trainante del marchio DE.CO. e più in generale come inizio di un nuovo corso volto a promuovere Lesegno e le sue tradizioni.

Si inizia con El Saba di ras-cia-cune, così erano soprannominati in dialetto gli abitanti di Lesegno dalla loro abitudine di non buttare via nulla del maiale, raschiandone persino la cotica: ci sarà la corsa nei boschi by TeamMarguareis, l'aperitivo e poi la cena in piazza tutti insieme, con la musica live di The family band 4 e una notte di balli e cocktail party in compagnia di DJ Nico.

La domenica si entra nel vivo con la Sagra del Crin. Dopo il convegno di presentazione del marchio DE.CO. Lesegno ed il taglio del nastro, la festa indossa il suo abito miglio- re: dal pranzo e per tutto il giorno degustazioni prodotti tipici, esposizioni, mostre, giochi di una volta, spettacoli di circo e tanta musica con la marching band Bandaradan che arriva nel paese dopo aver calcato i palchi dei più prestigiosi festival europei di musica di strada. Tra le perle di questa edizione lo show cooking con gli chef Paolo Pavarino e Massimiliano Lembo, ed i laboratori di panificazione, pasticceria e insaccati.

La settimana della sagra i ristoranti del luogo propongono tutti un piatto a tema Crin, se- gno importante del forte sentimento di coesione del paese e della comunità di Lesegno.

Scoprite il programma completo sul sito www.crin.it e sui canali social ufficiali della sagra.