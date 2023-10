Cuneo Airport e Evia Aero, insieme nel segno della sostenibilità e dell’innovazione

Come anticipato nell’ultima conferenza stampa del 27 luglio 2023, la società Geac gestore di Cuneo Airport e la Compagnia Aerea sostenibile Evia Aero hanno firmato un accordo preliminare (LOI) per uno studio di fattibilità inerente lo sviluppo di un’infrastruttura di stoccaggio di elettricità e di produzione e trasporto di idrogeno destinati al sistema di trasporto viario, aereo e ferroviario locale.

Il progetto è in coerenza con le linee guide di sviluppo del piano industriale quinquennale, che Geac sta elaborando insieme alla sua struttura tecnica ed advisors specializzati nel settore aeroportuali, nel segno della sostenibilità e dell’innovazione.

"Il secondo importante step è stato effettuato – dichiara Paolo Merlo, Presidente GEAC –. A due mesi dall’annuncio del volo Cuneo-Roma, in partenza lunedì 30 ottobre, gettiamo le fondamenta solide per un progetto che consentirà all’aeroporto di inserirsi come protagonista europeo nel segmento dell’aviazione sostenibile, come previsto nel piano di sviluppo dello scalo che vuole fare dell’innovazione il driver principale".



"Questa nuova infrastruttura farà parte del progetto di produzione di energia fotovoltaica che Geac sta realizzando nel suo sedime aeroportuale – aggiunge Georges Mikhael, Amministratore Delegato di GEAC – Lo sviluppo industriale di Geac come infrastruttura HUB Cargo ESG rafforza il suo ruolo strategico per il sistema Aeroportuale Piemontese".



"Cuneo Airport è collocato in posizione strategica a livello continentale – dichiara Florian Kruse, Ceo Evia Aero –, ideale per implementare l’indotto economico legato all’aviazione sostenibile. Lo scalo Geac è posto tra le Alpi ed il Mar Mediterraneo, in un’area florida dal punto di vista industriale: posizione ideale per costruire un network che permetta di raggiungere in modo efficiente e veloce le principali metropoli europee. Una volta ottenuti i necessari permessi, l’opera potrà essere ultimata nell’arco di 24 mesi. Grazie alla proattività del team di Cuneo Airport, possiamo concretamente implementare e sviluppare in Italia l’aviazione sostenibile".

Cuneo Airport/GEAC

Cuneo Airport è il secondo aeroporto del Piemonte, con un bacino d’utenza di circa 2 milioni di potenziali passeggeri. Situato a 10 minuti dalla città di Cuneo, capoluogo provinciale, e 50 minuti da Torino, capoluogo regionale, l’aeroporto è porta di accesso di una destinazione turistica all year round, in posizione ideale tra le Alpi e il Mediterraneo, business e leisure, con numerose aziende che hanno investito e sviluppato diversi settori industriali. La provincia di Cuneo è leader nel Nord Ovest

d’Italia nell’export, con valori complessivi nel 2022 di 9,8 miliardi di euro (+7,1% sul 2021), di cui 9,3 miliardi nel settore manifatturiero (+7,9%).





EVIA AERO

EVIA AERO è un’azienda tedesca, con sede a Brema, che copre l'intera value chain dell’aviazione sostenibile, dalla generazione decentralizzata di energia con sistemi fotovoltaici, alla generazione di idrogeno con elettrolizzatori fino allo stoccaggio di energia e alle operazioni di volo. Concentrandosi sul business europeo, la futura compagnia aerea offrirà un modello di percorso punto a punto con più collegamenti giornalieri per creare connettività per i viaggiatori d’affari. EVIA AERO è attualmente l’unica compagnia aerea in Europa ad aver firmato lettere di intesa per 25 aerei elettrici (produttore Eviation, USA) e 25 aerei ibridi a idrogeno (produttore Cranfield Aerospace Solutions, Regno Unito). Gli aerei a emissioni zero avranno inizialmente 9 posti, un'autonomia successiva fino a 500 km e dovrebbero entrare in servizio dal 2026 in poi.