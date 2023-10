Scontro tra furgone e mezzo agricolo tra Busca e Costigliole Saluzzo

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 ottobre, a Busca lungo la strada provinciale 589, verso Costigliole Saluzzo.



Lo scontro è avvenuto tra un'autofurgone e un trattore agricolo all'altezza dell'incrocio con via del Cucù.



Uno dei coinvolti, di cui non sono state rese note le generalità, alla guida di uno dei due mezzi incidentati, è stato trasportato al pronto soccorso di Cuneo per accertamenti.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Busca per la messa in sicurezza dei mezzi, i carabinieri di Busca per i rilievi del caso e la gestione della viabilità e il personale ospedaliero del 118 con un mezzo della Croce Rossa proveniente da Dronero.