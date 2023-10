Alba, per "Chasing for future" al Teatro Sociale c'è Sergio Cossu

All’interno del calendario di eventi Chasing the Future, cofinanziati da Comune di Alba, Fondazione CRC e Banca d’Alba, tornano i consueti appuntamenti autunnali organizzati dall’associazione Milleunanota, con due appuntamenti d’eccezione e due di Music On The Bus.

Un ricco e vario programma di eventi ci terrà compagnia fra il 14 e il 29 ottobre.

Due gli appuntamenti principali. Il primo è per venerdì 20 ottobre al “Sociale”, con l’imperdibile concerto in piano solo di Sergio Cossu, dal 1984 al 1999 tastierista, autore e produttore dei Matia Bazar.

Il secondo con un momento innovativo intitolato Musica Scienza, che si terrà domenica 29 ottobre all’Auditorium Palazzo Mostre e Congressi: esperti, giornalisti e musicisti si confronteranno sulle nuove frontiere che le tecnologie aprono per il settore musicale, dai concerti nel metaverso con le relative importanti implicazioni (ad esempio in un’ottica di maggiore fruibilità per le persone con disabilità) alle curiosità mai dette sul mondo dei suoni e della musica. Con la partecipazione della prof.ssa Serena Bovetti del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi - NICO e Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - DiBioS dell’Università di Torino, e della LWT3 di Milano.

“Anche questo’anno tornai Chasing the future con tanti appuntamenti, Music on the bus, un concerto in teatro e l’innovativo format Musica Scienza. Quelli pensati quest’anno sono quindi eventi che mantengono le caratteristiche degli anni passati ma cercano di evolversi e offrire curiosità culturali sempre maggiori. Musica, cultura e ambiente sono tutti elementi che fanno parte del nostro percorso culturale”, commenta il direttore artistico dell’associazione Milleunanota Filippo Cosentino.

"Oltre ai preziosi appuntamenti in Teatro e al Palazzo Mostre e Congressi, con Music on the bus portiamo letteralmente eventi di qualità nei quartieri per far sì che possa arrivare il clima della Fiera anche fuori dal centro. È una bella sfida che rinnoviamo insieme all’Ente Fiera e a una realtà di qualità come quella di Milleunanota”, sottolinea l’assessore al Turismo e Manifestazioni del Comune di Alba, Emanuele Bolla.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito

Programma

Sabato 14 ottobre h. 17 Music On The Bus

Fraz. Scaparoni, Big Bench (possibilità di trovarsi in loco o di partire da Alba in piazza Garibaldi alle 16.30 con il bus elettrico di Bus Company dedicato)

Two Grains - Chiaroscuro

In collaborazione con il Circolo Acli Collettivo Scaparun 1982

Venerdì 20 ottobre h. 21

Teatro Sociale “G. Busca” di Alba

Sergio Cossu, dai Matia Bazar a Jannacci: La mia musica fra pop e jazz

Dal 1984 al 1999 tastierista, autore e produttore dei Matia Bazar

Introduzione a cura del noto critico musicale Alceste Ayroldi e di Adriana Riccomagno, giornalista professionista, presidente Milleunanota

Sabato 21 ottobre h. 17 Music On The Bus

Giardini Maestri del Lavoro, corso Piave (possibilità di trovarsi in loco o di partire da Alba in piazza Garibaldi alle 16.30 con il bus elettrico di Bus Company dedicato)

Lapo Vannucci, Luca Torrigiani “Ricordi di temi italiani e spagnoli per 88 tasti e 6 corde”

Domenica 29 ottobre h. 17

Auditorium Palazzo Mostre e Congressi

Musica Scienza

Musica, ricerca, metaverso e Intelligenza Artificiale

Interventi della prof.ssa Serena Bovetti del Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi - NICO e Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi - DiBioS dell’Università di Torino, dell'azienda innovativa LWT3 e di Filippo Cosentino, direttore artistico Milleunanota e ideatore di Cultura Circolare, metodo di organizzazione eventi sostenibili

Modera: Adriana Riccomagno, giornalista professionista

Partner tecnici della rassegna: Bus Company, Dragonfly Music Studio, Circolo Acli Collettivo Scaparun 1982, LWT3

Ulteriori informazioni: www.milleunanota.com; milleunanota.alba@libero.it