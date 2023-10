Communal Living: servizi per la famiglia, a prezzi accessibili e socialmente responsabili

Continua a pieno ritmo il lavoro del Centro Servizi Communal Living, lo sportello fisico attivato nell’ambito del progetto Communal Living, coordinato dal Comune di Cuneo insieme a Open House Impresa Sociale e Eclectica+ Impresa Sociale. Il progetto si propone di mettere a disposizione di cittadini e famiglie servizi destinati a conciliare tempi di vita e lavoro e a favorire indipendenza e autonomia. Per farlo offre pacchetti di servizi che di fatto si possono trovare anche altrove sul mercato, ma che qui sono pensati e articolati in maniera diversa, con il preciso obiettivo di venire incontro alle persone attraverso prezzi calmierati per fasce di reddito e servizi costruiti su misura.

Quattro le aree di intervento previste dal progetto: servizi per la famiglia, servizi per la persona, servizi per la casa e soluzioni abitative. Tra le offerte disponibili si può scegliere, ad esempio, tra la consegna di pasti a domicilio (in versione standard o per regime alimentare ipoglicemico e a consistenza modificata), pulizie domestiche, parrucchiere, pedicure e manicure a domicilio, prestazioni sanitarie (iniezioni, medicazioni, rilevazione parametri vitali), servizi di accompagnamento domestico per persone fragili (aiuto nelle faccende, interventi di operatori specializzati con lavoro educativo di recupero di funzionalità intellettive e fisiche, orientamento e capacità affettive o pratiche), baby parking (pacchetti a ore).

Tutti i servizi possono essere acquistati in modo semplice e intuitivo, direttamente da casa, attraverso il portale dedicato (https://shop.communalliving.it), oppure recandosi presso il Centro Servizi Communal Living, a Cuneo in via XX Settembre 47/A, dove gli operatori del progetto potranno guidare clienti e interessati attraverso le varie proposte presenti.

Per raccontare al meglio l’evoluzione del progetto abbiamo incontrato la coordinatrice del Centro Servizi Simona Rolle, con la quale abbiamo fatto il punto di questi primi sei mesi di lavoro al Centro e fatto ordine tra le prossime azioni programmate nei mesi autunnali:

“Visto l’inizio della scuola e la ripresa delle attività, in queste settimane ci stiamo concentrando in modo particolare su tutti i servizi legati alla conciliazione famiglia-lavoro, con particolare riferimento ai servizi di baby parking. Come tutti i servizi erogati da Communal Living, anche questi sono stati pensati con l’obiettivo di rispondere a bisogni differenti. I pacchetti orari che proponiamo possono infatti essere costruiti secondo le esigenze dei clienti in termini di fascia oraria e numero di ore. L’elemento fondamentale del nostro lavoro è il sistema di convenzionamento che abbiamo sviluppato con i Baby Parking cittadini che hanno aderito alla nostra proposta: questo ci permette di offrire il servizio a un prezzo accessibile anche per le fasce deboli e lavorare con un bacino di utenti molto più ampio, senza entrare in concorrenza con i nostri fornitori, ma anzi creando valore aggiunto per la filiera e generando ricadute positive sia per le famiglie sia per gli operatori. Grazie a questi accordi, che sono l’esito di un processo di condivisione, riusciamo infatti a differenziare il costo della singola ora di assistenza a seconda delle fasce di reddito dei clienti, calcolando il prezzo in base all’ISEE. L’occasionalità, unita al numero limitato di ore che è possibile acquistare e al prezzo calmierato per reddito, permette ai servizi di Baby Parking di Communal Living di essere utilizzati anche semplicemente per dare una giornata di sollievo ai cargiver dei nostri bambini. In questo modo il baby parking di Communal Living diventa quello spazio sicuro e di fiducia che entra in gioco per aiutarti in caso di imprevisti, di un impegno settimanale straordinario o limitato nel tempo, o semplicemente per sopperire al bisogno di riposo per te o per chi solitamente si occupa dei bambini.”

Con l’obiettivo di far conoscere a un pubblico sempre più vasto i propri servizi nelle prossime settimane Communal Living inaugurerà il proprio “Centro mobile”: uno stand pensato per entrare

ancora di più in contatto con il pubblico, uno spazio sicuro dove ascoltare le persone, conoscerle e presentare la missione di responsabilità sociale. Queste le date e le location:

13-27 ottobre in Piazza Seminario dalle 10 alle 13 (mercato del venerdì);

17-24 ottobre e 14 novembre dalle 10 alle 13 in Largo Audifreddi (mercato del martedì);

4 novembre dalle 10 alle 13 in Piazza Costituzione (mercato agricolo);

11 e 25 novembre dalle 10 alle 19 all’Ipercoop di Via Cascina Colombaro 26.

CENTRO SERVIZI Communal Living

via XX Settembre 47/A - 12100 – Cuneo

Per info: 388 170 7449 e info@communalliving.it



Communal Living è un progetto realizzato dal Comune di Cuneo in partenariato con Open House Impresa Sociale ed Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa Sociale, finanziato dal Fondo per l’Innovazione Sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.