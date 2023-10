Fiammanti Ferrari hanno raggiunto Cuneo per il raduno di Owner Club Torino [FOTO]

"Ringraziamo per la riuscita dell’evento - dicono gli organizzatori - il comune di Cuneo, in particolare l’assessore Sara Tomatis per l’appoggio ed il sostegno dato per la manifestazione, la pasticceria Arione, l’azienda Moris di Caraglio, il Cuneo Volley per avere partecipato all’iniziativa, la dirigenza del Club nel presidente Luciano Terzolo e soprattutto nel vice presidente Franco Gosmar che durante l’evento è stato premiato con una targa per festeggiare il cinquantesimo anno dalla nascita della Clegor di Salmour, azienda fondata dallo stesso Franco Gosmar e la moglie Bruno Irene nel 1973. Ovviamente un grazie va a tutti i partecipanti al raduno e tutti i visitatori che hanno reso questa giornata un bellissimo ricordo."