Auto si cappotta a Fossano in frazione San Sebastiano

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 12 ottobre, nel comune di Fossano.

Un'automobile, per dinamiche in fase di accertamento, è uscita fuori strada cappottandosi in frazione San Sebastiano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Fossano e la prima partenza di Cuneo per la messa in sicurezza del mezzo, oltre alle Forze dell'Ordine per i rilievi del caso.

Le persone a bordo del mezzo sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Al momento il passaggio delle auto sulla strada statale 231 risulta interrotto per consentire le operazioni di sgombero. La gestione e la deviazione del traffico è affidata alla Polizia locale.